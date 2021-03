Bolsjunov fikk sin revansj – gikk fra alt og alle i Engadin

Pål Golberg ble nummer tre.

Russeren gikk til etter at han og Klæbo hadde krysset likt over et innlagt spurtpunkt. Klæbo prøvde en stund å henge på, men måtte gi opp ut på den siste av fire runder.

Seieren kom kun seks dager etter den dramatiske VM-femmila i Oberstdorf. Den gang gikk Klæbo først over målstreken, men ble disket etter en hendelse med Bolsjunov på oppløpet. Juryen mente han var skyld i at russeren brakk staven.

Norges Skiforbund anket avgjørelsen tirsdag, men trakk den tilbake allerede onsdag etter ønske fra Klæbo selv.

Dermed ble Emil Iversen kåret til verdensmester. Han var ikke på startstreken i Sveits.

– En leksjon

– Vi fryktet at det var en Bolsjunov-løype. Det er høyde, og han er fryktelig god til å stake. Det er en leksjon. Vi får dra hjem og trene, sa trener Eirik Myhr Nossum til NRK etter rennet.

Han var likevel fornøyd med de norske utøvernes innsats, som var vesentlig bedre enn i verdenscupen etter VM i Seefeld i 2019. Den gang ble det firedobbelt russisk i Holmenkollen.

Likevel var Nossum mest imponert over russeren.

– Det er ikke annet å gjøre enn å bli fryktelig imponert over den skiløperen han er. Det er det bildet vi skal ha på veggen fram til OL. Det er han som skal males på dass, sa landslagstreneren.

Holund startet ballet

Hans Christian Holund valgte å gå til allerede på den første av de fire rundene på fellesstarten i Sveits. Det kan ha skjedd med samme distanse i Falun tidligere i vinter i mente. Der valgte Lyn-løperen å bryte fordi han følte seg utrygg.

Ut på andrerunden var det derimot russeren Aleksej Tsjervotkin som forsøkte seg på et rykk. Han fikk med seg Holund og Daniel Stock, som fikk sin sesongdebut i verdenscupen.

Russeren var knusende overlegen på førsteetappen i VM-stafetten forrige uke. Landsmannen Bolsjunov var derimot ikke fornøyd med utviklingen lørdag og dro med seg Iivo Niskanen opp, før store deler av feltet var tilbake i frontrekken.

Likevel var det tydelig at flere løpere ønsket å unngå en kopi av kaosrennet i Falun, men ingen greide altså følge Bolsjunov.

Ny femmil

Rennet i Silvaplana i Engadin-dalen går omtrent på 1800 meters høyde, som normalt er FIS' høydegrense for skirenn. Rennet er likevel en god pekepinn på hvordan det vil bli under OL i Beijing neste sesong, som vil gå i tilsvarende høyde.

– Vi gjør det ganske bra her, selv om vi ikke har vært i høyde og trent. Det er først og fremst stakingen han tar oss på, sa Nossum.

Fellesstarten er utgangspunktet for søndagens jaktstart over 50 kilometer fri teknikk. Da skal de gå gjennom Engadin-dalen, med start i Maloja og mål i S-chanf etter å passert blant annet St. Moritz.

– Det blir noen nordmenn som skal taue på han som går ut 18 sekunder foran, sa Nossum.