OL-plassen nærmere for Sagosen og Norge: Slo Brasil 32-20

Norge startet meget bra. Keeper Torbjørn Bergerud reddet flere skudd i åpningsminuttene på vei mot 5-1-ledelse. Han fortsatte mye på samme måte og havnet til slutt på hele 50 i redningsprosent.

Kristian Bjørnsen hadde et tungt VM i januar, men han scoret tre av Norges fem første mål mot Brasil. Så jevnet kampen seg ut til 10-10. Inn mot pause var det full norsk kontroll og på det meste 17-11-ledelse.

– Jeg synes vi gjør en virkelig god kamp

Det ble fort til 19-12 og 20-13 etter at andreomgangen kom i gang. Den ble ikke spennende.

– Jeg synes vi gjør en virkelig god kamp både offensivt og defensivt. Vi hadde også tilbake litt av gleden og utstrålingen vi manglet (i VM), sa landslagssjef Christian Berge til TVNorge.

Norge fortsetter med kamper mot Chile (lørdag) og Sør-Korea (søndag).

I det første oppgjøret i Norges gruppe vant Sør-Korea 36-35 over Chile. Kvaliteten på spillet forsterket inntrykket om at disse to lagene sannsynligvis ikke kommer med i OL.

Viktig

Det ligger mye i potten for Norge de kommende dagene. Turneringsvinneren i Podgorica er sikret plass i det som ser ut å være klart enkleste OL-pulje.

En norsk førsteplass sender Norge inn med allerede kvalifiserte Japan, Bahrain og Egypt og to kvalifiseringslag til.

Regjerende verdensmester Danmark, Spania (tittelforsvarer i EM) og Argentina er nasjoner som har booket seg inn i den andre OL-gruppen. Norsk 2.-plass i turneringen i Montenegro betyr at laget går inn her i Tokyo-lekene.

OL spilles med to grupper med seks deltakere. De fire beste i hver pulje går til kvartfinale.