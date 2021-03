Control alt delete for Sundby – satser trolig mot nytt OL

– Jeg har bestemt meg for ikke å bestemme meg nå. Jeg lar tiden gå litt og skal hjem å kjenne litt på det. Det tror jeg uansett er smart. Jeg har skader over alt og skal gi meg selv en lang ferie. Få kontroll over kroppen. Litt control alt delete, og så tar jeg beslutningen på vårparten, sa Sundby til NTB etter den oppløftende 7.-plassen på 15-kilometeren i fri teknikk i ski-VM.

Den kom etter en sesong der han har slitt hele veien, ikke minst på grunn av en trøblete rygg som han er i ferd med å få bedre kontroll på.

Det er ikke bare en bedre kropp som gjør at Sundby ser framover. Sist vår skrev han toårskontrakt som en del av Team Eidissen, og han har avtaler som går over OL i Beijing.

Det økonomiske er på plass for videre satsing.

Vilt

Sundby mente det var vilt det han, broren Sondre og resten av teamet hadde fått til i de siste seks ukene inn mot mesterskapet som endte opp med 7.-plass.

Han hadde mest lyst til å brenne skiene både i starten av desember og etter et tungt NM i Trondheim i januar.

Deretter snudde han alt på hodet, både fysisk og mentalt.

– Det har vært ordentlig krevende. Nøkkelen ble å gjøre noe helt nytt for å unngå å oppholde seg i den mørke tunnelen.

Han erkjenner at det var svært krevende å føle at han kom malplassert inn i et VM i forkant.

Seig

Det endte med at Sundby slo tilbake etter måneder med skrale resultater.

– Jeg er en fyr som ikke gidder å gi meg. Jeg ser at det fortsatt er trykk i en gammel kropp, og det er selvsagt inspirerende. Det er hyggeligere å gjøre gode løp enn dårligere. Det som taler for at jeg fortsetter, er følelsen jeg har når jeg går her i dag. Jeg trigges utrolig av dette.

Veien fram mot et OL blir uansett lang for veteranen. Han har ikke lenger fordelen av å være på landslag og er avhengig av å prestere fra dag én i kommende sesong. 36-åringen må kvalifisere seg inn i troppen.

I motsetning til i VM i Oberstdorf har han ikke friplass som regjerende mester i OL i Beijing.