Bolsjunovs trener om Klæbos anke-grep: – En sterk handling

Onsdag ble det kjent at skiforbundet trekker tilbake anken som tirsdag ble levert til appellkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Bakgrunnen er at Klæbo ønsker å legge saken død.

Bolsjunov-trener Borodavko applauderer den beslutningen.

– Dette er en sterk handling som fortjener respekt, sier han til russiske Championat . Intervjuet er også gjengitt av VG.

Borodavko gir videre uttrykk for at han tror den norske langrennsleiren innså at det ble begått et regelbrudd da «hodene hadde kjølt seg ned» etter VM-femmila.

– Jeg orker rett og slett ikke å forfølge saken videre

Klæbo understreket imidlertid i en uttalelse onsdag at beslutningen om å trekke anken ikke henger sammen med at han vedgår å ha obstruert Bolsjunov i innspurten.

– Jeg står for at jeg ikke har gjort noe galt – og at jeg ikke har hindret noen. I stedet er jeg opptatt av ansvar når vi går fellesstart – og redusere risikoen både for meg og andre. Men jeg orker rett og slett ikke å forfølge saken videre med en anke – uansett om jeg skulle ha vunnet fram eller ikke, sa han.