Johannes Høsflot Klæbo ber skiforbundet trekke VM-anken

Det bekrefter forbundet i en pressemelding onsdag kveld. Kort tid i forveien opplyste Klæbo i en epost sendt til NTB og andre medier at han ønsket at anken skulle trekkes.

«Johannes har nettopp bedt om at Norges Skiforbund dropper anken mot FIS», het det i meldingen fra pappa Haakon Klæbo.

Langrennsledelsen opplyser at den har full forståelse for stjerneløperens valg.

– Vi har hele tiden vært bevisste på at det er argumenter både for og imot at Norge burde anke diskvalifiseringen av Johannes etter femmila i VM. Derfor støtter vi Johannes og kontaktet umiddelbart FIS da han fortalte om sitt ønske i dag, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Vil ikke syte

I meldingen fra Klæbo-leiren heter det at livet er for kort til å dvele for lenge med nedturer. Derfor ønsker man nå å sette strek for femmilsepisoden.

– Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt – samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper, sier Klæbo.

Bjervig mener hovedpersonens ståsted er helt avgjørende å ta hensyn til.

– Det er Norges Skiforbund som formelt har anket saken inn til appellkommisjonen etter ønske fra Klæbo, og hensynet til utøveren veier tyngst i en slik sak, sier han.

Drama

Sluttdramaet på 50-kilometeren vil bli et varig minne i VM-historien. Inn mot oppløpet ledet Bolsjunov, men han ble passert på utsiden av Klæbo. I passeringen var trønderen borti Bolsjunovs stav, som gjorde at den gikk mellom russerens bein og knakk.

Klæbo krysset målstreken først, men seiersgleden måtte raskt settes på vent. Russland la kjapt inn en protest til rennjuryen, som etter å ha studert bildene lenge kom til at Bolsjunov var foran Klæbo inn i de såkalte korridorene på oppløpet.

Russeren hadde derfor rett til å velge korridor, og det ble konkludert med at Klæbo måtte diskes for å ha vært den ansvarlige i hendelsen.

Iversen ble utropt til verdensmester, mens Bolsjunov rykket opp til sølvplass. Bronsen gikk til Krüger. Det blir også den endelige medaljefordelingen.