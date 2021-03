– Det jeg imidlertid reagerer mest på er hvordan han takler nederlag, situasjoner han opplever som urettferdige og når lagkamerater i hans øyne svikter. På det området har han en fryktelig lang vei å gå , sier TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad til VG.

Han mener nordmannen burde få beholde VM-gullet etter den spennende duellen.

Diskusjonene går fortsatt høylydt om hvem som hadde skylden under det dramatiske oppløpet på søndagens siste øvelse under Ski-VM i tyske Oberstdorf.

Dramatiske sekunder før målgang



Bare sekunder gjensto da Johannes Høsflot Klæbo, Aleksander Bolsjunov og Emil Iversen kjempet om gullmedaljen.

I et siste desperat forsøk på å passere Bolsjunov på innersiden, kom Klæbo og russeren så nærme hverandre at det oppsto fysisk kontakt.

Bolsjunov plantet sin egen stav mellom skia, med det resultat at den brakk tvers av. Dermed var løpet avgjort, og Klæbo kunne passere målstreken som førstemann. Emil Iversen passerte også Bolsjunov i innspurten.



Alle trodde løpet var avgjort da Klæbo hevet armene etter fem mils blodslit. Men den russiske protesten førte fram, og Klæbo ble fratatt gullet.

Aleksandr Bolsjunovs stav knakk etter at en berøring fra Johannes Høsflot Klæbo hadde ført den mellom beina på russeren.– Vi kan se på TV-bildene at det var kontakt mellom Klæbo og staven. Det starter med at Klæbo er bak, og det er klart at ansvaret ligger hos den som skal gå forbi. Ansvaret for situasjonen er hos Klæbo, mener FIS-direktøren. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

Norsk ekspert: – Han havner stadig i problemer

– I mine øyne fremstår Bolsjunov både umoden som person og uferdig rent taktisk som idrettsutøver, og det er dette som er bakgrunnen for at han stadig havner i problemer, både under og etter konkurranser, sier Petter Soleng Skinstad til VG.

Russlands president Vladimir Putin hyllet Aleksandr Bolsjunov etter dramaet på 50-kilometeren i Oberstdorf-VM.

– Vladimir Putin har gratulert Bolsjunov for sølvmedaljen. Putin kaller ham rennets ekte helt, opplyser presidentens pressetalsmann Dmitrij Peskov, ifølge Ria Novosti.

FIS: – Ansvaret for situasjonen er hos Klæbo

FIS-direktør Pierre Mignery sier det var to spørsmål som ble avgjørende for diskingen av Johannes Høsflot Klæbo. Den første konklusjonen var at Bolsjunov var foran og hadde rett til å velge korridor. Det andre ankepunktet var hvordan staven brakk under oppløpet.

– Vi kan se på TV-bildene at det var kontakt mellom Klæbo og staven. Det starter med at Klæbo er bak, og det er klart at ansvaret ligger hos den som skal gå forbi. Ansvaret for situasjonen er hos Klæbo, mener FIS-direktøren.

Klæbos far: – Dette fortjente han ikke

Håkon Klæbo er skuffet etter at sønnen ble fratatt VM-tittelen.

– Dette er bare trist. Han føler seg rett og slett dømt helt bort av FIS. Jeg har full forståelse for den følelsen som Johannes sitter med nå. Dette fortjente han ikke, sier Håkon Klæbo til NTB.

Norges Skiforbund forbereder nå en anke på avgjørelsen. En endelig avgjørelse er ventet tidligst fredag.