Golf: Bekmørk avslutning for Hovland i Arnold Palmer Invitational

Det var lørdag at det meste gikk galt, mens det på avslutningen gikk tungt fra første hull.

På de ni første hullene på avslutningsdagen ble det tre bogeyer og to dobbeltbogeyer på Hovland. En birdie hjalp ikke stort. På de ni siste hullene tok Hovland seg sammen med tre birdier og en bogey.

Men med en dobbeltbogey på siste hull, ble dagen avsluttet like begredelig som den startet. Hovland avslutter turneringen fire slag over par, etter å ha gått søndagens runde seks slag over par.

Han endte på 49.-plass da konkurrentene var ferdige med sine runder. Fredag var Hovland helt oppe på tredjeplass og i tetstriden etter en svært god start på turneringen.

Det ble amerikanske Bryson DeChambeau som vant turneringen på elleve slag under par totalt.

Det gikk galt allerede fra første hull søndag. Først endte Hovland i sandbunkeren, så satt ikke putten. Dermed ble det en bogey.

På hull tre måtte Hovland starte på nytt etter et katastrofeslag som havnet utenfor banen. Det ble en dobbeltbogey. Det ble det også på hull fem, der Hovland slo ballen i vannet på andreslaget.

Kristoffer Ventura ble dermed Norges bestemann i turneringen med sin 36.-plass. Han startet litt senere enn Hovland søndag og slet også innledningsvis. På de ni første hullene ble det en birdie, to bogeyer og en dobbeltbogey.

Det så dermed helmørkt ut for de norske spillerne, men på det 14. korte par-tre-hullet slo Ventura til med en «hole in one».

26-åringen fikk et perfekt treff, og ballen landet på grenen og trillet ned i hullet.

– Det er Ace Ventura, sa Eurosports kommentator Per Haugsrud.