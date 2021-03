Laporta mot seier i presidentvalget i Barcelona

Klubben varsler på Twitter at de foreløpige resultatene viser at Laporta har fått 57 prosent av stemmene i presidentvalget når over halvparten er talt opp.

Laporta var Barcelona-president i klubbens mest suksessrike periode fra 2003 til 2010. Han har i valgkampen forsvart stjernen Lionel Messi, og understreket at det må bygges et lag som er sterkt nok til at Messi vil bli værende.

– Messi tenker ikke bare på penger. Han trenger å vinne Champions League, og dette er min prioritet, sa Laporta i valgkampen.

Å nå det sistnevnte målet er ikke mindre viktig av at Barcelona har opparbeidet seg en gjeld på over 10 milliarder kroner. Gjelden er blant annet en konsekvens av koronapandemien, i tillegg til dårlige investeringer.