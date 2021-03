Iversen opp på gullplass – Klæbo diskvalifisert etter spurtduellen med Bolsjunov

Etter at juryen i 50 minutter hadde diskutert det som skjedde på oppløpet, der staven til Aleksandr Bolsjunov røk i en duell med Klæbo, kom avgjørelsen.

Klæbo forlot området i skuffelse etter å ha fått beskjeden av juryen. Han ville ikke snakke med noen, droppet mixed zone og tok opp telefonen for å ringe noen på vei ut av stadionområdet.

Klæbo hadde først vært inne på juryrommet for å gi sin forklaring, før han ble kalt inn på nytt like etter at avgjørelsen ble kjent. Det siste møtet varte bare i ett minutts tid før en skuffet Klæbo gikk rett ut av området.

Norge leverte inn protest mot avgjørelsen, men den første protesten er avvist. Saken kan ankes videre til FIS-utvalg. Det kan ta dager før den endelige avgjørelsen blir tatt.

– Han ville skvise meg ut

Emil Iversen gikk inn til det han trodde var sølv etter en dramatisk sluttspurt. Russland-stjernen Aleksandr Bolsjunov kom først inn i svingen til oppløpet, men brakk staven i en duellen med Klæbo.

Det gikk drøye 50 minutter før juryen bestemte seg for å diskvalifisere nordmannen.

– Jeg følte at han ville skvise meg ut. Han skar ut, men det var jo mye plass på hans venstre side. Jeg har fått beskjed om at jeg vant. Det blir tungt hvis jeg blir disket, sa Klæbo til NRK.

Juryen fant ut at Bolsjunov hadde alt i sin rett da han valgte korridor på oppløpet.

– Jeg var først og hadde rett til å velge korridor og valgte den ytterste for å legge press på ham. Jeg brøt staven etter kontakten med Klæbo, sa Bolsjunov via tolk i et intervju med NRK.

– Jeg vet ikke om Klæbo skal diskes. Det er en juryavgjørelse. Jeg ble diskvalifisert i en lignende hendelse i Lahti, sa Bolsjunov

Smaker som gull

Emil Iversen klarte å utnytte at Bolsjunov bare hadde en stav og ble dermed kåret til gullvinner.

– Jeg har tatt sølv. Det er smaker litt som gull. Det er mange som har håpet og mange som forventet mye av meg og hvor jeg har sviktet tidligere. Sølv er like bra som gull, sa Emil Iversen til NRK etter løpet sitt

– Jeg vet ikke om jeg er en komplett langrennsløper, men brukbar i hvert fall. Jeg har i hvert fall truffet med formen. Dette er en drømmedag og jeg var pigg hele tiden. Nå ble det sølv og nå skal jeg feire med mine nærmeste, sa Iversen.

Simen Hegstad Krüger rykket opp til bronsen, mens Hans Christer Holund fulgte på plassen bak. Pål Golberg tok 8.-plassen.

Favorittene fulgte hverandre til over halvgått renn. Klæbo og Golberg valgte å bytte ski etter fem av åtte runder. Bolsjunov, Iversen, Holund og Krüger byttet ski først runden etter.

Iivo Niskanen rykket i stigningen opp til 35,3 kilometer. Klæbos eminente utforegenskaper gjorde at han tok ham greit igjen.

Ut på den nest siste runden var det svenske Jens Burman, Niskanen og Klæbo som dannet en trio. Iversen på nysmurte ski tok dem igjen og rykket til. Bolsjunov og Holund måtte slippe, men de var oppe igjen ved passering 41,5 kilometer.

Bolsjunov mot nordmennene

Ut på sisterunden skulle det handle om seks løpere. Tre nordmenn, en svenske, en russeren og en finne. Tempoet ble satt ned slik at Krüger klarte å ta seg opp i gruppen igjen.

Opp den siste stigningen var det Bolsjunov i kamp med fire norske utøvere. Golberg fikk tempoproblemer og måtte slippe. Krüger var for øvrig i bakken tidlig i løpet, men var raskt oppe igjen.