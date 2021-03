Graneruds smittesporing fortsatt uløst: – Det er uflaks

Hoppgutta leverte en skuffende siste konkurranse i den store Schattenbergbakken. Graneruds positive coronatest tidligere denne uken gjør at han må være i VM-byen fram til neste tirsdag.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen konkluderer med at smitten ikke skyldes uforsiktighet fra Granerud.

– Ingen skal føle seg trygge for det viruset der. Jeg tror ikke jeg kjenner noen som har prøvd å unngå smitte mer enn det Halvor har gjort. Likevel blir han smittet. De som tenker at dette ikke kan ramme meg, bør kanskje tenke seg om et par ganger til, sier Bråthen til NTB.

Ut mot mediene

Landslagstrener Alexander Stöckl gikk lørdag kveld hardt ut mot mediene for kritikken av smittevernet. Det er en ukultur i mediene, sa Stöckl til Dagbladet.

Bråthen påpeker at eksemplene i mediene på smittevernbrudd ikke har ført til smitte.

– De eksemplene som mediene har dratt fram om at vi ikke har vært gode på smittevern, handler ikke om Halvor. Og vi har ikke blitt smittet – det har Halvor. Han har vært veldig god i hele vinter. Da tenker jeg det er uflaks, legger han til.

Vet ikke fra hvor

Landslagstrener Alexander Stöckl sier de fortsatt ikke vet hvor smitten kommer fra, men tror den største sannsynligheten er Romania hvor de var uken før VM.

– Ingen av de åtte andre tilfellene i VM er tilknyttet ham. Vi har iallfall stoppet det. Vi reiser hjem nå med resten av laget uten smittetilfeller. Det er bra, sier han.

Mandag skifter Granerud hotellrommet ut med en leilighet han har fått låne fram til sin retur 16. mars.