Servitør Messi ble for mye for Osasuna

Den lille store argentineren er i knallform for tida. Han har spilt Barcelona inn i gullkampen for fullt etter en vanskelig sesongstart. Etter lørdagens seier er det fortsatt to poeng opp til serieleder Atlético Madrid, som har to kamper til gode.

Messi ønsket seg vekk fra Barcelona i fjor sommer, men viser nå at han fortsatt er klubbens suverent viktigste spiller.

Lørdag lot han lagkameratene score. Osasuna kjempet imot, men kom til kort.

Først spilte Messi fri Jordi Alba med en genial vektet pasning i bakrom. Avslutningen var ikke mye dårligere, Alba klinket ballen i mål. Så la Messi enkelt til rette for 18-åringen Moriba Ilaix ti minutter før full tid, og unggutten scoret med et flott skudd fra 16 meter.

Atlético Madrid barker sammen med byrival Real Madrid til storkamp søndag.