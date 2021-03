Ingen krav om Qatar-boikott fra danske klubber

Grasrotengasjementet i Norge knyttet til boikott av Qatar-VM finner ingen gjenklang i Danmark.

Svaret fra de danske klubbene nyhetsbyrået Ritzau har spurt er ganske entydig: Enten har de ingen mening, eller de viser til det danske fotballforbundet (DBU).

– Vi har full tiltro til at DBU gjør det de mener er riktig i forhold til VM i Qatar, heter det i en uttalelse fra Brøndby.

Ingen kommentar

På spørsmål om FC København støtter en eventuell boikott av Qatar-VM, svarer hovedstadsklubben: «Ingen kommentar».

FC Nordsjælland er en av ytterst få klubber som gir tegn til at de har gjort seg opp en mening om ørkenstatens kommende VM.

– Vi har en mening om at VM skal avvikles i Qatar, ja, men det er en mening vi vil dele med det danske fotballforbundet (DBU) og ingen andre, sier Nordsjælland.

De resterende klubbene i den danske superligaen har enten svart «ingen kommentar», eller så har de ikke tatt stilling til saken ennå. De aller fleste klubbene henviser til divisjonsforeningen, organisasjonen som har som formål å fremme klubbenes interesser.

Boikottkrav

Fire norske toppfotballklubber har stilt seg bak Tromsøs forslag om å oppfordre det Norske Fotbalforbundet (NFF) til å boikotte fotball-VM. I Brann, Vålerenga og Stabæk har styrene innstilt på boikott, og temaet skal behandles på årsmøter i flere andre klubber den neste uken.

Kommunikasjonssjef Jakob Høyer i det danske fotballforbundet sier at boikott er helt uaktuelt.

– Jeg forstår følelsene, men vi har kommet til den konklusjon i DBU at boikott ikke er løsningen. Vi ønsker å bidra til endringer i Qatar, så vi har mer tro på kritisk dialog og konstant press, sier Høyer.

Rasende supportere

Toppklubbene København, Midtgylland og Brøndby har tidligere reist på omstridte treningsleirer til Dubai, turer som har skapt furore blant supporterne.

I 2019 valgte København og Brøndby å droppe framtidige turer til Dubai.

For tre måneder siden forsøkte likevel storklubben København å arrangere en treningstur til Dubai. Forklaringen da var at pandemien kompliserte en planlagt tur til Portugal. Dette skapte reaksjoner blant supporterne, og få dager etter åpnet det seg en ny reisemulighet til Portugal som gjorde at de droppet Dubai-turen.