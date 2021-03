TV 2-reporter fratatt VM-akkrediteringen

Det skjedde i forbindelse med fredagens langrennsstafett for menn.

– Jeg bekrefter at jeg mistet akkrediteringen, sier Lersveen til VG.

– Vi har fått en beskjed fra Infront (rettighetsforvalter) om at han har filmet fra et område hvor det ikke var lov. Det er også forskjellige oppfatninger om Ernst gjorde et forsøk på intervju der han sto. Hans versjon er at han spurte hvor mye Norge lå bak ved veksling, sier TV 2 Sportens nyhetsleder Espen Solbakken til VG.

Han legger til at kanalen har forståelse for at coronasituasjonen fører til strenge regler.