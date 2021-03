Maren Lundby vant VM-gull i historisk hopprenn

Onsdag var første gang kvinnene fikk hoppe i stor bakke i et verdensmesterskap, og Maren Lundby, som har vært en pådriver for akkurat det, ble vinneren av det historiske rennet.

Lundby ledet med 3,6 poeng etter det første hoppet og var til slutt klar vinner etter hopp på 128 og 130,5 meter i den store Schattenbergbakken.

– Jeg tror ikke jeg skjønner hvor bra jeg har det. At jeg skulle klare dette her hadde jeg ikke trodd. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så glad nå, sa Lundby i seiersintervjuet med NRK.

– Det er vanskelig å ta innover seg. Å klare å bli verdensmester i seg selv hadde jeg i ikke sett for meg for et par uker siden. Og på denne dagen, dette vi har kjempet for, fortsatte hun.

Takanashi hoppet seg opp fra fjerdeplass og tok sølvet, mens Nika Kriznar tok bronse ytterligere åtte tidels poeng bak.

Medalje i alle konkurranser

Lundby avsluttet mesterskapet med mye metall i bagasjen etter å ha tatt medalje i alle konkurransene i dette VM.

Hun tok sølv i normalbakkerennet, bronse i lagkonkurransen og sølv i blandet lagkonkurranse, samt gull i onsdagens storbakkerenn.

Hun er også den første norske vinneren av et storbakkerenn i VM siden Tommy Ingebrigtsen vant i Thunder Bay i Canada i 1995.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var så rørt at han hadde problemer med å snakke.

– Hun redder oss

– Det betyr så mye at jeg ikke klarer å beskrive det. Jobben Maren har gjort for å få til dette her. Hun har slitt gjennom hele sesongen, og så klarer hun å vinne det rennet hun selv har laget, etter det døgnet vi har hatt. Norsk hoppsport var i knestående for tre timer siden, og så redder hun oss, sa han til NRK.

– Jeg tror ikke det er vettug å prate mer med meg akkurat nå.

Silje Opseth hoppet lengst av alle i konkurransen med 138 meter i andrehoppet, men var nedi med rumpa like før fallgrensen. Det gjorde at hun ble trukket flere poeng, med stilkarakterer på 12,5 og 13.

Opseth endte på femteplass.

Thea Minyan Bjørseth hoppet 114 meter i 1. omgang, før hun knallet til med 120,5 meter i den andre. Det holdt til 14.-plass.

Anna Odine Strøm hoppet 99 meter i førstehoppet og 102,5 meter i finalehoppet. Hun endte på 27.-plass.