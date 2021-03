Solberg har den siste tiden gratulert Therese Johaug og andre norske idrettsprofiler med sterke prestasjoner utenfor landets grenser. Det har flere reagert på.

Kritikken som er fremført, handler blant annet om at statsministeren gleder seg over norske fremganger i arrangementer som i øyeblikket ikke kunne vært arrangert på norsk jord som følge av innreise- og karantenerestriksjoner.

Solberg kaller kritikken rar.

– Jeg synes det er rart at en statsminister ikke skal juble for at våre idrettsutøvere i et VM gjør det bra, til tross for at vi ikke ville kunnet arrangert dette VM-et med våre innreiserestriksjoner. Det er først og fremst det som er den største biten av dette, sa hun.

Regjeringssjefen viste videre til at det ville blitt feil å tillate utenlandske utøvere karanteneunntak når det samme ikke gjøres for viktige arbeidstakere i næringslivet.

– Jeg tenker at jeg fortsatt kommer til å være entusiastisk for norske idrettsutøvere som gjør gode prestasjoner ute, og jeg tenker egentlig at det må man mene at faktisk er riktig – at en norsk, litt sportsinteressert, statsminister gjør, sa Solberg.