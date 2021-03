30-åringen bekrefter beslutningen overfor VG. Hun avslutter dermed satsingen foran den kommende OL-sesongen.

– Selvfølgelig har jeg tenkt over at det er under ett år igjen til OL. Men jeg har deltatt i to (2014/2018). Skulle jeg satset på ett til, måtte det ha vært for at jeg skulle hevde meg i det. Jeg tror ikke det er mulig uten å ha den indre «driven» hver dag, sier Ida Njåtun til avisen.

Høydepunktet i karrieren kom i 2015, da hun tok bronse i allround-VM i Calgary. Da vant hun 1500-meteren. I tillegg har Njåtun en haug av NM-gull.

Nå skal hun bruke mer tid på hobbyen strikking.

– Nå får jeg anledning til å strikke mer. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe. Men hvis det er muligheter for jobb på det feltet, ville det være kjempegøy, sier 30-åringen til VG.

I tillegg skal hun følge skøytekjæresten Allan Dahl Johansson fra sidelinjen. Han er på det norske landslaget.