Mannefallet i alpint: – Skadetallene er stabile

– I alpine grener har vi en skaderegistrering som har pågått i tolv år på verdenscupnivå. Den tyder på at skadetallene i for eksempel alpint er stabile, og kanskje har de falt litt også, sier Bahr til NTB.

Kajsa Vickhoff Lie falt og skadet seg stygt i helgen. Hun er siste tilskudd til en allerede lang liste over skadde norske løpere.

Den inneholder fra Lucas Braathen (kne), Atle Lie McGrath (kne), Aleksander Aamodt Kilde (kne) og Adrian Smiseth Sejersted (kne).

Skadetall

Når Olympiatoppens sjefslege snakker om de norske utøverne som for øyeblikket er plassert på sidelinjen, vil han ikke si at det er alvorlige uregelmessigheter i antallet.

– Selv om vi har fem utøvere ute med skade, er den gruppa så liten at det er vanskelig å si om det er en tilfeldighet, sier Bahr.

Bahr sier at grunnet reiserestriksjonene rundt om i verden har de ikke fått registrert skadetall siden 2019. Heller ikke i årets sesong lot det seg gjøre.

Bahr peker videre på at det er mange ulike faktorer som spiller inn når det skjer en skadehendelse, som blant annet lysforhold og hvordan skiene er produsert.

Spesielle forhold

Lucas Braathen og Atle Lie McGrath skadet seg begge i samme renn i Adelboden tidlig i januar. Bahr er klar på at det var en spesiell faktor som spilte inn der.

– Vi hadde to mann som røk i den samme dumpa på grunn av lysforholdene der, sier han.

Sjefslegen sier videre at avgjørende faktorer kan være både lysforhold, løypeforhold, aggressivt føre som snø kontra is, utstyret det kjøres på og tekniske og fysiske ferdigheter.

– Det er veldig sjelden det er kun én faktor som utgjør en skade, sier han.

Forebygging

Bahr, som også er leder for Senter for idrettsskadeforskning, sier at alle må vite at de har en rolle i kampen for forebygging.

– Alle har en rolle. Fra han som kjører tråkkemaskinen, til han som setter løypa, til de som produserer skiene, til treneren som skal gi utøverne forutsetningene og utøverne selv, legger han til.

Han sier at det ikke er noe «quick fix», og at han mener at utøverne veldig sjelden kan lastes for fall og skader.

– Det er fryktelig vanskelig å tenke seg at de skal bli bedre trent enn de allerede er, avslutter Bahr.