VM-håp sparrer med fetteren i Bodø/Glimt

Se ikke bort fra at han prater med fetteren og Bodø/Glimt-spilleren Isak Helstad Amundsen (21) i forkant.

Under tirsdagens pressetreff blir 22 år gamle Harald Østberg Amundsen er en av fem nordmenn som presenteres på startstrek til 15-kilometeren i fri teknikk.

Den plassen har han gjort seg fortjent til gjennom en rekke sterke løp på distansen fra sesongen startet og fram til avreisen til VM-byen i Sør-Tyskland.

Lenge var Amundsen minst like ivrig med fotball som med langrenn. Akkurat som fetteren som ble seriemester med de gule fra Nordland sist sesong.

– Jeg var interessert i idrett da jeg vokste opp, og for min del passet det bedre med individuell idrett enn lagsport. Jeg skulle bli fotballspiller, men det ble en del frustrasjon, og det var ikke alt jeg fikk gjort noe med. Da var det bedre å hoppe over til en individuell idrett der jeg kunne styre egen utvikling, sa Amundsen da NTB møtte han på Sjusjøen under landslagets precamp til mesterskapet.

– Jeg kombinerte fotball og ski ganske lenge, men fra videregående satset jeg alt på ski.

Tvilling

Da han var yngre var det tvillingsøsteren Hedda som var familiens stjerneskudd på ski.

– For meg kom det seg veldig utover i juniorårene, og i de to siste årene som junior begynte det å bli veldig bra. Da kom jeg etter hvert inn på juniorlandslaget og fikk gå junior-VM.

Da han gikk hovedlandsrenn, utmerket han seg ikke spesielt. I de to årene med hovedlandsrenn ble han nummer 22 og 24 på distanse og nummer 90 og 70 i sprint.

– Det var ikke noe å skryte av, konkluderer 22-åringen.

Derimot skryter han av miljøet i Asker Skiklubb.

– Det var mange foreldre som stilte opp og tilrettela for kjøring til trening og samlinger.

Apropos hans egen far, som er oppvokst i Brønnøysund i likhet med den nevnte fetteren.

– Jeg har besteforeldre, onkler og tanter i Brønnøysund, og jeg har vært mange somrer der og trent. Jeg har en fetter derfra. Han flyttet til Bodø, for han spiller på Bodø/Glimt.

– Vi spilte veldig mye sammen før, og nå har det løsnet bra for ham. Han ble seriemester for Bodø/Glimt, så der har det gått bra. Vi driver og konkurrerer om de beste resultatene. Det er artig at han får det til. Vi har tett kontakt og snakker litt hver eneste dag, og han er en av mine aller beste venner.

Trening og selvtillit

I de siste ukene inn mot mesterskapet handlet det om enda mer trening for Amundsen. I Oberstdorf er det naturlig nok blitt roligere dager i vårvarmen.

– Det handler om bra trening. Vi må stole på å finne en formtopp som passer for meg. Jeg har ikke hatt et eneste dårlig skirenn i fri teknikk denne sesongen, og får jeg ut det lille ekstra, kan det bli bra.

I den siste 15-kilometeren i verdenscupen i Falun endte han på 8.-plass.

– Plasseringsmessig var det bra, men jeg var litt langt bak teten. Jeg stiller til start med selvtillit. Det er ingen grunn til ikke å ha det.