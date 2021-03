Sen regelendring før VM-lagsprinten – færre lag går videre på tid

Normalt går de to beste lagene direkte videre fra hver av semifinalene, mens hele seks lag får finaleplass på tid. I søndagens VM-renn vil fire lag gå direkte videre og kun to lag ta seg videre på tid.

Regelendringen skyldes at arrangøren frykter at snøforholdene kan bli veldig ulike for de to semifinalene som følge av det varme været, opplyser FIS til Langrenn.com.

Den svenske landslagssjefen Anders Byström sier til SVT at de har vært med på å ta avgjørelsen.

– FIS spurte oss, og vi synes det er mest rettferdig å gjøre det slik dersom forholdene blir ulike. Jeg tror dog at det, om forholdene er som i dag (lørdag), blir tette semifinaler, sier han.

Værvarslene tyder på 10-12 varmegrader under lagsprintene søndag.

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes skal forsvare Norges ære på herresiden, mens Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng utgjør kvinnelaget.