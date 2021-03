VM-knockout fra Johaug: Reiste seg og lekte seg til gull på 15-kilometeren

Men det var dramatisk på vei mot gullet. Johaug og Frida Karlsson havnet for tett på hverandre i en sving tidlig i løpet. Begge gikk over ende, og Johaug tapte fem-seks sekunder til teten. Karlsson mye mer da staven hennes gikk i to.

Økte forspranget etter skibytte



Den norske favoritten og svenske Ebba Andersson kom sammen i tet til skibyttet halvveis (7,5 kilometer) i løpet. Der rotet den svenske jenta det til og slapp Johaug til en gratis ledelse på noen sekunder.

Det utnyttet den norske storstjernen som dro til direkte i fri teknikk og økte forspranget. Ved passering ni kilometer var forspranget oppe i snaut 19 sekunder ned til Andersson og Karlsson.

Resten av løpet ble en defilering for Johaug. Hun viste knallform og har ytterligere tre seierssjanser i mesterskapet.

Elleve VM-gull



Det ligger an til mer gull for Johaug i Tyskland i dagene som kommer.

Arrangøren valgte å salte løypene foran lørdagens renn. Det gjorde at forholdene holdt seg brukbart på en dag der sola ikke brøt skikkelig gjennom skydekket i Oberstdorf.

Johaug er oppe i elleve VM-gull sammen med Larisa Lazutina. Marit Bjørgen (18) og Jelena Välbe (14) ligger foran dem på listen.

Blant gutta er det bare Petter Northug (13) som har flere enn ti VM-titler.