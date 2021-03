Store forskjeller i hopp-VM for kvinnene – savner flere storbakker og skiflyging

Østerrike vant med knepne 1,4 poeng foran Slovenia. Norge havnet til slutt 17,4 poeng bak østerrikerne. Før finaleomgangen var Norge kun 4,4 poeng bak et gull.

Men bak de tre nasjonene på topp skilte det 82 poeng fra Østerrike og ned til Japan på fjerdeplass. Deretter fulgte Tyskland like bak dem igjen, men så var det et hav av poeng til de resterende tre lagene som stilte i finaleomgangen.

– Det er store forskjeller, men om man går tilbake til 2010/2011 gjaldt det for herresiden òg. Vi tok medalje i alle lagkonkurransene bare vi stilte opp. Den viktigste forutsetningen for å ta medalje, var å møte opp, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Bak Tyskland på 5.-plass var det 86 poeng ned til det russiske laget. Underveis i konkurransen lå de tre beste nasjonene foran flere land selv med et hopp mindre.

– Flere arenaer

Bråthen mener ikke det er et svakhetstegn med de store forskjellene.

– Det er en del nasjoner jeg synes har hatt en positiv utvikling. Vi stiller med tolv lag her. Jeg synes det går i riktig retning.

I Seefeld-VM i 2019 var det elleve lag som stilte i det som var den første lagkonkurransen for kvinner.

Landslagssjef Christian Meyer er klar på hva som skal til for å øke nivået.

– Det er fortsatt forbedringsmuligheter for de nasjonene. Jeg håper bare vi får flere konkurranser – flere arenaer å øve på for å bli bedre. Jeg tror om vi får kjørt i flere storbakker framover, blir vi ikke dårligere i 90-meterne heller.

Lundbys hjertesak

Det er Norges kvinnelige stjerne, og likestillingskampen i hoppsportens ansikt utad, Maren Lundby, helt enig i.

– Ja, det er min hjertesak. Hvis man skal bli god i storbakke og skiflyging, må man også trene på det, sier hun.

Kvinnene har to konkurranser igjen i Oberstdorf. Søndag venter blandet lagkonkurranse, før det for første gang skal hoppes i storbakken i et VM for kvinner.