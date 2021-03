Oftebro: – Kult å slå tyskerne på egen hjemmebane

– Jeg tror dette gir en boost til hele laget. Tyskerne har vært best i år. Enkelt og greit. Det er Jarl som har holdt oss inne i nasjonskampen, men det har nesten vært fire tyskere som har vært bedre enn vår andremann. Det er utrolig kult å slå tilbake på tyskernes hjemmebane. Det gir en boost inn mot søndagens lagkonkurranse, sa Oftebro til NTB etter den første av to individuelle kombinertkonkurranser i årets ski-VM fredag.

Der var iskalde Jarl Magnus Riiber bestemann i avslutningen, mens luringen Oftebro seilet in til soleklar bronsemedalje og sin første mesterskapsmedalje som senior.

Kamp

Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad fulgte opp med 9.- og 10.-plass og sørget for at Norge for alvor er i favorittsjiktet til lagkonkurransen.

Det har ikke vært noen selvfølge med tanke på det som har skjedd tidligere i sesongen.

– Det er kult å se. I dag var det bra laginnsats, og denne Oftebro er en storbakkehopper, og jeg frykter for ham foran storbakkerennet, sa Riiber om lagkameraten.

De to Oslo-guttene har fulgt hverandre rundt omkring i Europa i oppladningen til mesterskapet og har omtrent fungert som sin egen lille tomannskohort.

Skryt

Etter en periode med svakere resultater enn normalt er Oftebro skikkelig på gang igjen. Han blir en skikkelig utfordrer til nye medaljer når de samles til renn i storbakken senere i mesterskapet.

Men Oftebro tror ikke det blir enkelt å slå lagkameraten. Han mener at Riiber er favoritt til å stikke av med nytt mesterskapsgull.

– Han er best. Det stabile jevne nivået hans er høyere enn alle andres toppnivå. For at han kan slås må han hoppe dårlig og gå dårlig, og selv da er det vanskelig å slå ham. Han har et nivå vi andre ikke har, og han leverer gang på gang med det presset han har. Det er utrolig kult.