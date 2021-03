Norsk medaljerush i VM: Rekorden lever farlig

Etter fem av 24 øvelser er Norge oppe i åtte medaljer (to gull, tre sølv og tre bronse).

Det gir et medaljesnitt på hele 1,6 per konkurranse. For to år siden endte Norge med et snitt på 1,13 pallplasseringer i 22 konkurranser.

Skulle den norske troppen holde det vanvittige medaljetempoet oppe i vel en uke til i Oberstdorf, gir det 38 plasseringer i topp-3.

Lørdag er Therese Johaug, Sjur Røthe og Halvor Egner Granerud hete norske gullkandidater.

Dette er Norges medaljefangst i de fem foregående verdensmesterskapene nordiske grener:

* 2019: 13-5-7 (22 øvelser)

* 2017: 7-6-5 (21)

* 2015: 11-4-5 (21)

* 2013: 8-5-6 (21)

* 2011: 8-6-6 (21).