Riiber innfridde i VM-åpningen – bronse til debutant Oftebro

Riiber hadde ingen problemer i innspurten og krysset målstreken foran finske Ilkka Herola og Oftebro. Sistnevnte ble slått med 0,9 sekunder på veien inn til medalje i sitt første senior-VM.

Storfavoritten fra Oslo kopierte gullbragden fra Seefeld-VM. Også for to år siden ble Riiber verdensmester i kombinert i liten bakke og langrenn over 10 kilometer.

23-åringen startet i sporet 22 sekunder bak japanske Ryota Yamamoto. I hoppbakken var han tredje best etter et svev på 103 meter. Oftebro hoppet 100,5 meter og gikk ut 46 sekunder bak førstemann.

Som ventet tettet Riiber luken til teten tidlig i langrennet. Etter 2,5 kilometer lå fire mann i front. Tysklands beste kort så medaljehåpet glippe i den nest siste motbakken.

Riiber har i vinter vunnet sju av elleve verdenscuprenn. Det gir lav odds på flere Riiber-triumfer i VM.

Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad la seg inn som nummer ni og ti, mens Espen Andersen tok 17.-plassen.