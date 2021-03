Trippelbogey ødela for Sörenstam i LPGA-comeback

Hun spilte 15 av de 18 hullene på par, noterte en bogey på 10. hull og sin eneste birdie på 14. hull, men det var 5. hull som preget runden hennes. Der trengte hun sju slag for å få ballen i par-fire-hullet.

Sörenstam la opp for over 12 år siden. Da hadde hun vunnet 72 LPGA-turneringer, hvorav 10 majorturneringer. Hun er allment anerkjent som tidenes beste kvinnelige golfspiller.

– Det er ikke et comeback, det er en deltakelse, hevder hun hardnakket. Grunnen til at hun spiller turneringen i Orlando, der hun bor, er ifølge henne selv at hennes niårige sønn Will er bitt av golfbasillen og at hun vil la ham se henne spille.

Etter første runde er hun på delt 77.-plass av de 120 spillerne.

Lydia Ko fra New Zealand leder. Hun leverte en 65-runde (sju slag under par). Hun innledet med en eagle og fulgte opp med seks birdier og en bogey.