Bolsjunov på prøvetid – kan bli utestengt i to renn

Prøvetiden gjelder for de fem kommende VM-konkurransene, opplyser presidenten i Russlands skiforbund, Jelena Välbe, til Sport.ru, ifølge Nettavisen.

Det vil si at dersom Bolsjunov gjør et regelbrudd i løpet av VM, vil den russiske langrennsløperen miste de to neste rennene i mesterskapet.

Det russiske laget endte med å bli disket fra sin tredjeplass i verdenscupstafetten i Lahti i januar etter at storstjernen Bolsjunov slo etter og kjørte ned Finlands ankermann Joni Mäki.

20.000 i bot



Bolsjunov ble ikke ilagt noen ytterligere straff da, men det finske skiforbundet sendte en formell henvendelse til Det internasjonale skiforbundet (FIS) for å få klargjort om skitoppene ville straffe ham.

Det valgte FIS å gjøre. I tillegg til prøvetiden er Bolsjunov ilagt 2.000 sveitserfranc, i underkant av 20.000 kroner, i bot.