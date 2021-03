Falla viste form i VM-prologen – alle de norske videre

Falla har slitt denne sesongen, men har vist at hun sakte med sikkert har vært på vei tilbake, blant annet med gull i NM i Trondheim i januar.

I torsdagens klassiske VM-prolog var hun nest best, 2,37 sekunder bak suverene Hagström.

– Jeg var så nervøs, men føler at ting falt litt på plass ved start. Jeg føler at jeg har litt å bevise og går med en følelse av at jeg har alt å vinne, sa Falla til NRK etter prologen.

Også Ane Appelkvist Stenseth gikk en sterk prolog og ligger an til en 6.-plass. Hun slo blant andre Linn Svahn. Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng er trygt videre på 12.- og 13.-plass, mens Lotta Udnes Weng er 20. kvinne.

Svahn på 8. plass



Svahn ble med sin 8.-plass den dårligst plasserte svensken i prologen. Mellom henne og Hagström endte Jonna Sundling på 4.-plass og Maja Dahlqvist på 5.-plass.

Der de norske og svenske løperne tok seg trygt videre, gikk det tyngre for andre. Blant annet røk både Nadine Fähndrich og Rosie Brennan, som begge har verdenscupseirer i skøytesprint denne sesongen, ut.

En annen interessant løper, kanskje først og fremst mot distanserennene, er russiske Natalja Neprjajeva, som er tilbake etter håndbruddet fra 10-kilometeren i Falun for fire uker siden. Hun ble nummer 17.