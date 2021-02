Raiola sammenligner Haaland med Lewis Hamilton

Det norske stjerneskuddet var et av temaene under Raiolas intervju med BBC , der agenten valgte å sammenligne nordmannen med et av verdens aller største idrettsnavn.

Lewis Hamilton har vunnet rekordmange løp i Formel 1 (95). Han tangerte i 2020 legenden Michael Schumacher i antall sammenlagtseire (sju), og han har fått OBE-orden av dronning Elizabeth ll. Likevel finner agenten likheter mellom Formel-1-sportens mestvinnende og en jærbu fra lille Norge.

– Jeg tror ikke det er en sportsdirektør eller trener i verden som ville sagt nei til Haaland. Det er som å si at et Formel-1- lag ikke ville hatt Lewis Hamilton, sier Raiola.

Han hevder at det er høyst ti klubber i verden som har råd til å kjøpe Haaland og samtidig gi ham plattformen som trengs etter Dortmund-oppholdet. Han fyrer samtidig opp om hvor karrieren kan gå videre.

– Fire av de ti klubbene er i England, sier han.