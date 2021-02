Varmt vær endrer VM-programmet – sprinten får nye starttider

Det internasjonale skiforbundet (FIS) flytter starttidspunktene etter et møte med den internasjonale rettighetshaveren Infront. Det bekrefter langrennssjef Pierre Mignerey i FIS overfor VG.

I utgangspunktet skulle sprinten i Oberstdorf ha prologer fra 12.45, mens utslagsrundene var satt opp fra 15.15. Tirsdag ble tidene endret til 09.00 og 11.30.

– Sportslig tror jeg det vil bli mye bedre. Hvert minutt i solen påvirker snøforholdene veldig mye. Vi kan se at fram til klokken 11.30 holder løypene seg ganske bra. Når vi starter tidligere, vil det gi gode forhold for konkurransene om morgenen og også bevare snøforholdene for øvrig, sier Mignerey til VG.

Også onsdagens kvalifisering til kvinnenes 5 kilometer og mennenes 10 kilometer ligger an til å gå tidligere enn planlagt.

Varmen i Oberstdorf har skapt hodebry i VM-opptakten. Det er på det meste meldt 15 til 20 plussgrader i den tyske byen torsdag. Skiføret ligger an til å bli svært bløtt.