Nils Johan Semb gir seg i NFF

Avgangen var ventet. For to år siden ga Semb seg som sportssjef for herrelandslaget, og den gang gikk han over i en 40 prosent stilling.

– Det er en avtale som har ligget der, og vi visste at det skulle gå denne veien, sier Semb til NRK.

Han var norsk landslagssjef for menn mellom 1998 og 2003. Semb ledet Norge til EM-sluttspillet i 2000. Siden har det ikke vært norsk deltakelse i fotballmesterskap på herresiden.

Semb forlater NFF i tråd med en avtalefestet pensjonsavtale, men han vil fortsatt holde yrkeskarrieren i gang. Onsdag fyller han 62 år.

– Jeg skal fortsatt jobbe 100 prosent. Jeg driver jo et eget firma og kommer til å ha nok å holde på med, sier han.