Johaug er styremedlem i Stiftelsen VI, som i forrige uke sa opp sin samarbeidsavtale med Olympiatoppen. Avtalen var tiltenkt å støtte paraidretten med 125 millioner kroner over fem år.

Bruddet skjedde etter at parautøverne ikke fikk del av et ekstra OL-tilskudd fra myndighetene som skulle brukes til forberedelser til de utsatte sommerlekene i Tokyo.

I et intervju med NRK uttaler Johaug seg for første gang om konflikten.

– Det er en grunn til at det heter «VI». Vi er på ett lag, og det handler om å gjøre hverandre gode – uansett hva du holder på med eller hvem du er. Mitt ønske er at de skal få det de fortjener, og det er dét som alle andre får. Det skal ikke være noen forskjellsbehandling, sier langrennsstjernen til statskanalen.

I en pressemelding fra idrettsforbundet som ble sendt ut sist fredag heter det at 80 prosent av det statlige ekstratilskuddet på 5,5 millioner kroner ble fordelt rett til særforbundene.

Videre vises det til at de resterende midlene ble rettet mot den utøvergruppen med størst akutte likviditetsutfordringene knyttet til satsingene fram mot OL og Paralympics.

«Utøverne som mottar VI-stipender, i tillegg til Olympiatopp-stipendene, ble fra NIFs ståsted vurdert å stå bedre rustet rent likviditetsmessig enn de som kun mottar et Olympiatopp-stipend», skrev forbundet.

Samtidig erkjente man at parautøverne burde fått sin del av potten.

– I kraft av vår rolle som Norges Paralympiske Komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo, mottar sin rettmessige økonomiske og sportslige støtte inn mot lekene, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Søndag opplyste Stiftelsen VI i en pressemelding at den er i dialog med NIF.