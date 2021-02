Svensk smørejubel over VM-varmen: – Det er nesten så vi roper «yes»

Solen har varmet godt i Oberstdorf de siste dagene, og det skal fortsette på samme måte. Onsdag, dagen før VMs åpningsdistanse, tyder værvarslene på sommerlige 17 plussgrader.

I de partiene av løypa der sola tar tak, blir det ekstra varmt. Samtidig påvirkes også snøen.

I den svenske smøretraileren er man ikke bekymret for at varmen skal skape problemer med tanke på å forberede rett utstyr til utøverne. Tvert imot.

– Jeg synes det er bra, jeg synes det er en fordel, og jeg vet at hele smøreteamet tenker sånn. Det er nesten sånn at man skriker «Yes» , sier smøresjef Petter Myhlback til Aftonbladet.

Han er åpenbart ikke bekymret over at av de svenske løperne har måttet tåle noen smørebommer de siste årene. Myhlback sier svenskene som oftest har hatt problemer når det har vært nullføre, ikke når det har vært bløtt og klister som gjelder.

Han henviser videre til at det ble tatt medaljer både under Sotsji-OL i 2014 og VM i Seefeld for to år siden i varmt vær.

Torsdag er første mulighet til å bevise at den trenden fortsetter i Oberstdorf.