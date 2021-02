Sandvolleystjerner får ikke spille i bikini – boikotter storturnering

Årsaken er at de ikke får spille i bikini.

Turneringen i Doha i neste måned er den første i sitt slag som arrangeres i Qatar. Dit kommer ikke to store profiler i sandvolleyball-sirkuset på kvinnesiden.

Det internasjonale volleyballforbundet (Fivb) oppfordrer deltakerne til på spille kampene i Doha iført T-skjorter og lengre bukser «av respekt for kulturen og tradisjonene i vertslandet».

Det nekter VM-sølvvinner Borger og Sude å finne seg i.

– Vi er her for å gjøre jobben vår, men stoppes fra å bære våre arbeidsklær, sier Borger til den tyske radiostasjonen Deutschlandfunk.

– Det er virkelig det eneste landet og den eneste turneringen der regjeringen forteller oss om hvordan vi skal skjøtte jobben vår – det kritiserer vi, fortsetter hun.

Borger sier at hun normalt ikke ville hatt problemer med å tilpasse seg kulturen i et land, men at varmen i Qatar gjør det nødvendig å spille i bikini. Det kan bli opptil 30 grader i Doha i mars.

Den tyske sandvolleystjernen stiller videre spørsmål ved om man i det hele tatt burde ha lagt en turnering til Qatar.