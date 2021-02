Haaland med kunstscoring i Dortmunds derbyseier

Han ble tomålsscorer da han fastsatte resultatet ved å beine ballen i tomt mål på innlegg fra Jude Bellingham i det 79. minutt, men det var hans første scoring som er uforglemmelig.

– Jeg synes det er ett av de bedre målene jeg har scoret, og i Bundesliga er det nok mitt beste, sa Haaland til Viasat.

I første omgangs siste minutt ropte Haaland på ballen da Jadon Sancho hadde den ute på venstresiden. Sancho, som noen minutter tidligere hadde scoret ledermålet, slo inn fra hjørnet av 16-meteren. Bastian Oczipka hadde gitt nordmannen en meter, og slikt gjør man ikke ustraffet. Liggende i lufta traff Haaland ballen med venstrefoten før stopperen nådde fram, og den føk inn i hjørnet.

– Jeg ventet at han skulle være nærmere meg og komme i duell, men jeg følte ham ikke, så da gjorde jeg det bare sånn, sa Haaland.

– Da jeg tittet opp, så jeg at Erling hadde rom. Det var rart å se ham så alene, så jeg løftet den opp i lufta, og han gjorde resten, sa Sancho til Viasat, og la til: – Crazy!

Målet blir ganske sikkert en gjenganger i kavalkader over fotballsesongens vakreste scoringer.

Innledningsvis var det langt mellom sjansene da tabelljumboen tok imot Haaland og hans lagkamerater til en ny utgave av et av Europas mest prestisjetunge lokaloppgjør. Haaland ropte forgjeves på straffe da han i det 20. minutt gikk i bakken i en duell med Oczipka.

Keeperbytte

Midtveis i omgangen presset Haaland hjemmekeeper Ralf Fährmann, som ble stresset og falt da han i all hast klarerte. Målvakten holdt seg til magen etterpå, men bilder av situasjonen tyder på at han også tråkket over. Iallfall måtte han noen minutter senere byttes ut med 36-årige Michael Langer, som for noen år siden spilte for Vålerenga.

Langer besto de første prøvene han ble satt på, men han var sjanseløs da Dortmund straffet elendig forsvarsspill i det 42. minutt. Benjamin Stambouli prøvde å føre ballen ut av eget forsvar og mistet den til Mateu Morey rett utenfor egen 16-meter. Den havnet hos Sancho, som skjøt den i mål.

Haaland deltok i det høye presset som fanget og felte Stambouli.

Tre minutter senere kom den allerede omtalte kunstscoringen til Haaland, som onsdag bidro med to mål og en assist i 3-2-seieren borte mot Sevilla i mesterligaen.

Punktering

Schalke yppet seg tidlig i 2. omgang og var veldig nær utligning da Suat Serdar etter et flott angrep fikk fyre løs på en dårlig klarering. Keeper Marwin Hitz slo ballen i stolpen, og forsvaret greide å klarere returen.

Litt etter kom Matthew Hoppe gjennom fra spiss vinkel, men Hitz reddet igjen.

I stedet punkterte Borussia Dortmund kampen med en flott kontring. Venstreback Raphaël Guerreiro spilte fram Marco Reus, som i in 300. bundesligakamp spilte ballen skrått ut igjen og fikk assist da Guerreiro bredsidet inn 3-0-målet.

4-0-målet kom etter fint samspill mellom de unge engelskmennene Sancho og Bellingham på venstresiden. Haaland løp i posisjon inne i målgården, og innlegget fra Bellingham var nesten ferdigscoret.

Med seieren er Borussia Dortmund på 6.-plass seks poeng bak den viktige fjerdeplassen. Schalke er helt alene på bunn, ni poeng bak kvalifiseringsplassen.