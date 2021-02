Christiansen ankermann for Norge – Dale ute av VM-stafettlaget

Christiansen får sjansen på bekostning av Johannes Dale, som tok bronse på normaldistansen onsdag.

Stafettlaget var tatt ut allerede etter VM-jaktstarten søndag. Sturla Holm Lægreid åpner for Norge, mens Tarjei Bø går annenetappen og Johannes Thingnes Bø den tredje.

– Gutta har selv diskutert laget, og vi har komponert det etter hva vi tror er best. Det blir spennende, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Serverte en hvit løgn

Christiansen serverte en hvit løgn da han fredag formiddag stilte til pressekonferanse foran helgens øvelser. Da sa han at fellesstarten blir hans eneste renn i årets VM.

Geilo-mannens spurtegenskaper er trolig grunnen til at han kommer inn i laget som ankermann. Han vil ha størst forutsetninger for å vinne en eventuell duell mot en annen nasjon på oppløpet.

I fjor ble det norsk-VM-sølv bak Frankrike. På det laget gikk Christiansen første etappe, mens Dale, Bø og Thingnes Bø gikk de andre etappene.

Vil til topps

Herretrener Egil Kristiansen sier at gull er målet for Norge denne gang, men at alt i så fall må klaffe.

– Vi må ha 100 prosents prestasjoner fra alle utøverne om vi skal stå helt øverst på pallen. Og det har vi selvfølgelig et mål om. Jeg tror nøkkelen ligger på skytebanen. Gjør vi gode nok prestasjoner der, så er guttene gode nok fysisk til å vinne, sier han til NTB.

– Må dere vinne gull for å være fornøyde?

– Hvis vi får ut makspotensialet av alle guttene, skal vi være fornøyde. Jeg vet at hvis vi får til det, så er vi gode nok til å ta gull.

Kvinnenes stafettlag består av Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland.