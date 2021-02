Italiensk OL-mester i kappgang frikjent for doping

Schwazer, som tok OL-gull på 50 kilometer i Beijing i 2008, testet positivt på et anabolt steroid i mai 2016. Da var han akkurat tilbake etter å ha vært utestengt i tre og et halvt på grunn av bloddoping i 2012.

Han nektet for å ha dopet seg og mente at noen måtte ha tuklet med testen hans. Derfor klaget han på den åtte år lange utestengelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS), som ikke tok appellen til følge og opprettholdt utestengelsen.

Men i det italienske rettsvesenet fikk saken et annet utfall. Ifølge flere italienske medier, blant dem Gazzetta dello Sport , mente dommer Walter Pelino ved en domstol i Bolzano at det er troverdig at noen hadde tuklet med Schwazers urinprøver for å få ham diskvalifisert fra framtidige konkurranser.

– Rettferdigheten har skjedd. Dette er en dag der en fire og et halvt års lang hard kamp betaler seg, sa Schwarz etter frikjennelsen torsdag.

I 2018 ble to leger som hjalp kappgjengeren å dope seg, dømt til fengsel i to år. De ble samtidig fratatt legelisensen.