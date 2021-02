31 år lang VM-rekke på spill: – Vi klarer ikke engang å stille fullt lag

Kjetil Jansrud, Henrik Røa og Kajsa Vickhoff Lie har reist hjem fra Cortina d'Ampezzo uten medaljer i bagasjen. Jansruds 8.-plass er Norges foreløpig beste plassering i mesterskapet i Italia. Det brøt en 31 år lang rekke med VM-medaljer i fartsdisiplinene. Nå skal slalåm- og storslalåmspesialistene kjempe for at Norge ikke står uten medalje i det hele tatt siden VM i Vail i 1989.

Leif Kristian Nestvold-Haugen hadde store forhåpninger til tirsdagens parallellstorslalåm, men kjørte ut i kvalifiseringen. Timon Haugan var eneste norske som kom seg til utslagsrundene, men 24-åringen dro skulderen ut av ledd og er usikker til resten av mesterskapet. Nestvold-Haugen mener at skadene i det norske laget må ta på seg en del av skylden for svikt i medaljefangsten.

– Det er ikke noe jeg tenker så på. Man tenker på det fordi man får mye mer spørsmål om det. Når det regner, pøser det. Vi har fire av våre beste løpere ute med skade. Det merkes på trening og inn mot renn at vi er få igjen. Vi klarer ikke engang å stille fullt lag. Det gikk fra å være det kanskje største og sterkeste laget før VM til å være et lag som sliter med å samle nok løpere. Det er en marginal idrett, sier Nestvold-Haugen til NTB.

Skadelisten til landslaget inneholder Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen, Atle Lie McGrath, Adrian Smiseth Sejersted, Rasmus Windingstad og Maria Tviberg.

Nestvold-Haugens største medaljesjanse kommer til fredag. Da er det storslalåm på programmet i Cortina.

Båret teknikkgutta

Jansrud håper de norske teknikerne kan holde tradisjonen om VM-medaljer i hevd.

– Alt som går opp, må komme ned en eller annen gang. Jeg har fått gleden av å holde statistikken ved like noen anledninger. Det treffer meg ikke så hardt, annet enn at det er synd, da, sa Jansrud før han pakket sakene og dro hjem fra VM-byen.

– Og uten å legge press på teknikkgutta, så har vi båret dem i noen VM-er, sa Jansrud og lo.

– Så har de også levert sterkt noen VM-er, og jeg håper de fortsetter med det så det blir noen medaljer på oss. Da fortsetter i hvert fall medaljerekka.

En som kan sørge for norsk medaljejubel, i tillegg til Henrik Kristoffersen, er Sebastian Foss Solevåg. 29-åringen fra Spjelkavik står med to pallplasser, blant dem en seier, i slalåm i verdenscupen denne sesongen og er en klar medaljekandidat i søndagens slalåm.

Kjenner du på presset?

– Nei, absolutt ikke, svarer Solevåg NTB og legger til at press er noe han i så fall legger på seg selv.

Vanskelig

– Man konkurrerer for å vinne og ta medaljer. Det er ikke vits å stikke under stol at det er stort, men det er jo vanskelig. Det er mange om få og kun annethvert år. Som éndisiplinsløper har man ikke så mange sjanser i livet på det, så man må prøve å gjøre det beste ut av det, sier han.

Foss Solevåg skal i tillegg til slalåm delta i lagkonkurransen i parallellslalåm onsdag. En disiplin hvor han og Kristin Lysdahl var med på å vinne OL-bronse i 2018-OL. I VM-sammenheng står Norge uten medaljer i øvelsen.

De norske kvinnene har ikke like store forventninger ved seg. Ragnhild Mowinckel, som er én av to kvinnelige norske alpinister med VM-medaljer på denne siden av årtusenskiftet, har sin siste medaljesjanse i torsdagens storslalåm.