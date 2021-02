Andrine Hegerberg blir fotballekspert på TV

Hegerberg er på plass i studio allerede tirsdag under Viasport 1- og Viaplay-sendingen fra Champions League-kampen mellom Barcelona og PSG.

Sportssjef i NENT Kristian Oma gleder seg over nysigneringen.

– Andrine har en kledelig selvtillit, god formidlingsevne og bred fotball-kompetanse som vi gleder oss til å bli bedre kjent med, sier han.

Oma legger til at de har et soleklart ansvar for å gi en talerstol til flere jenter i bransjen, og at Hegerberg i så måte kommer inn som et frisk pust.

Hun skal være tv-ekspert mens hun trener seg opp etter korsbåndskaden som rammet henne i januar.

– Det er absolutt en tillitserklæring å få være en del av Viaplay sitt fotball-team. Kombinasjonen av at de legger til rette for at jeg skal få gjøre min rehab for å komme tilbake fra skade, og at de ønsker å spisse kvaliteten i sportsavdelingen gjør at dette er noe jeg virkelig ser fram til å ta del i, sier Hegerberg.

Til daglig spiller hun i italienske Roma.