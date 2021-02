Det ble en fin oppreisning etter at VM-sprinten overraskende endte uten norsk medalje. De norske herrene bommet også i overkant mye søndag, men med fullt hus på siste skyting kunne Thingnes Bø gå ut like bak toer Sebastian Samuelsson.

Han klarte ikke å parkere svensken på sisterunden selv om han var foran en liten stund. Samuelsson var best på oppløpet og sikret seg sølvet.

– Jeg er ikke helt god taktisk på sisterunden. Akkurat i slike situasjoner blir jeg litt stresset fordi jeg ikke er trygg på egenskapene mine. Så det blir litt halvveis. Sebastian er en sterk, eksplosiv pil. Jeg burde ha ligget i rygg da jeg tok ham igjen, sa Thingnes Bø etterpåklokt til NRK.

– Dette er ikke min styrke, og det er litt dumt. Det kommer et OL neste år, og jeg må ta tak. Så tett som skiskytingen er blitt nå, kan man ikke basere seg på å gå alene på sisterunden, fortsatte stryningen.

Glad for bronse

Samtidig fastslo han at han var glad for bronsemedaljen etter å ha skuffet med 5.-plass på sprinten i Slovenia.

– Det smaker veldig godt. Det er alles drøm å få en medalje i VM. Jeg så på startlista i dag at alle mine verste konkurrenter var rundt meg. Så det var på ingen måte enkelt å ta medalje.

Franskmannen Emilien Jacquelin – bronsemann på sprinten – gikk et kanonløp fra start til slutt, traff på alle 20 skuddene og vant med klar margin.

– Det er den sykeste jaktstarten jeg har sett, utbrøt Thingnes Bø om Jacquelins ferd mot gull.

Spenning

Jaktstarten åpnet med at en gruppe på ni løpere gikk nesten i samlet flokk et stykke bak sprintverdensmester Martin Ponsiluoma inn mot første skyting.

Der bommet svensken to ganger, og løpet åpnet seg opp. Sturla Holm Lægreid, Thingnes Bø og Johannes Dale skjøt alle fullt og var med i tetkampen.

På annen skyting sprakk Dale med to bom, mens Thingnes Bø bommet én gang. Lægreid skjøt fullt og var nærmest lederen Emilien Jacquelin ut fra skyting. Den raske franskmannen skaffet seg imidlertid raskt en luke på godt over 20 sekunder – tilsvarende omtrent en strafferunde – til konkurrentene.

Smell for sprintmesteren

Jacquelin fortsatte å skyte raskt og presist på første stående. Det ble imidlertid krøll for nordmennene. Thingnes Bø og Lægreid bommet én gang hver og gikk ut fra skyting som nummer fire og fem, over 40 sekunder bak den franske lederen.

Toer Simon Desthieux og treer Sebastian Samuelsson hadde på det tidspunktet 27,2 og 28,5 sekunder å ta igjen på Jacquelin.

På siste skyting klarte både Jacquelin, Samuelsson og Thingnes Bø å skyte fullt hus, mens Desthieux bommet. Dermed gikk medaljene til de tre førstnevnte.

Ponsiluoma bommet totalt på seks skudd og havnet helt nede på 13.-plassen.

Mange bommer

VM-debutant Sturla Holm Lægreid gjorde et godkjent løp, men med ett bomskudd ble det 6.-plass for ham.

Johannes Dale bommet fem ganger på standplass og ble nummer 11. Tarjei Bø ble nummer 14 med samme skytefasit.

– Jeg er litt skuffa. To gode skytinger og to elendige. Da blir det ikke noe særlig, sa Dale.

– Jeg bommet én gang på hver av de liggende skytingene. Da hadde jeg skutt meg ut av medaljekampen, og da mistet jeg litt piffen i løpet, sa Bø.

De norske herrene, som gikk inn til VM som nummer én, to, tre og fire i verdenscupen, står med kun én individuell medalje på to VM-konkurranser. I tillegg ble det gull på blandet stafett for Thingnes Bø og Lægreid sammen med Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.