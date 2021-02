I et intervju med Dagbladet sier Pertile at han ble ekstremt overrasket over å høre at norske myndigheter ikke gir karanteneunntaket som er nødvendig for å kunne arrangere Raw Air-turneringen som planlagt.

– Jeg har ikke ord, sier Pertile til avisen, som også siterer italieneren på at han er sjokkert over beslutningen.

Tidligere denne uken ble det klart at norske myndigheter ikke åpner for karanteneunntak for utenlandske idrettsutøvere i tiden som kommer. Det førte til at de planlagte hopprennene i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund, samt en rekke andre kommende verdenscuparrangementer, ikke kan avvikles på norsk jord.

Raw Air er terminfestet til perioden 12. til 21. mars. Nå jobbes det med å se på alternativene.

– Vi har ikke satt noen deadline. Men vi håper å ha det klart før VM i Oberstdorf, sier Pertile til Dagbladet.