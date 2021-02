Lie yngst i fartstoppen i VM – tror på medalje

Kajsa Vickhoff Lie har fått en god start på alpin-VM i Italia. Hun var kun 18 hundredeler fra pallen da hun ble nummer fem i torsdagens super-G.

22-åringen var klart yngst blant de 20 første fartskjørerne i rennet. Hun har tre år å gå på til de nest yngste på topp 10-listen: Mikaela Shiffrin, Petra Vlhová og Ester Ledecká. Nå er bæringen, som siden verdenscupdebuten i 2017 har fått 46 verdenscupstarter under beltet, på ny medaljejakt i kamp mot de eldre stjernene.

– Jeg liker å tenke at jeg er ung med erfaring. Jeg har vært med i farten noen år nå. Det er først i år jeg har vært på de fleste stedene fra før. Det har veldig mye å si i fart. Det er kult at man er ung og har flere år å gå på og kjenne at man allerede er på et veldig bra sted. Det er kult å se på de erfarne og prøve å utfordre dem litt. Så får man prøve å holde seg skadefri og kose seg så lenge det går, sier Lie til NTB.

I lørdagens utfor er det kun Elvedina Muzaferija (født 1999) som er yngre enn Lie.

Muligheter

Lie har kjørt utfor i den samme Cortina-traseen ved to anledninger tidligere. Begge rennene var i 2019 og endte med 31.- og 27.-plass. På treningene før lørdagens renn ble hun nummer 16 og 21. Likevel tror hun det er sjanser for medalje.

– Mulighetene er der. Jeg vet at jeg kan være rask om jeg finner ut av partiene som jeg er litt usikker på, så skal jeg forhåpentlig være der oppe og kjempe. Det er i hvert fall målet.

Etter treningsomgangene er tiden blitt brukt til å analysere traseen og løpet på video.

– Jeg er for så vidt med og kjemper nesten hele veien fram til slutten. Jeg vet godt hva jeg gjør nede, det er lett å fikse på, sier Lie.

Mowinckel bedre og bedre

Ragnhild Mowinckel leverte to 14.-plasser på fredagens trening. Nok et steg i riktig retning, mener hun.

– Det var greit. Det var deilig å slippe den klumpen i magen at man synes det går fort nok som det er. Det er deilig å være i en posisjon der man vil at det skal gå fortere. Jeg er fornøyd med mye av kjøringen. Nå kan man kun se på steder man kan gjøre det bedre og ikke kun den klumpen i magen, sier hun.

– Det var egentlig oppløftende. Noen hundredeler her og der skiller mange plasseringer, men akkurat nå føler jeg at jeg er i midt i en veldig bra prosess som gjør at jeg kan bygge på videre. Det er det jeg har store planer om å gjøre videre i mesterskapet og rennene som kommer.

Utforrennet starter klokken 11.00 lørdag i Cortina d'Ampezzo.