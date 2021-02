Tiril Eckhoff om svenskenes sex-oversettelse: – Brutalt

Etter å ha kost seg i juleferien, tok Tiril Eckhoff sesongens fjerde verdenscupseier 8. januar.

Hun har tidligere uttalt til TV2 at ferien ble brukt til å spise, sove og «make love» - i tillegg til litt trening.

Like før VM i skiskyting kom den siste episoden av podkasten «Kant ut», som Eckhoff har med Ingrid Landmark Tandrevold. Her ble det igjen nevnt at Eckhoff ønsket å bruke tiden før VM på å slappe av og «make love».

Dette har svenskene oversatt til at Eckhoff skal «sova, äta og ha sex».

– Jeg mener jo love er love, altså det er kjærlighet. Men når svenskene oversatte det var det mer brutalt med at jeg skulle «sova, äta og ha sex». Da ble det så mye mer ekstremt da. Jeg følte det som om jeg har vært med på «Ex on the Beach», eller noe sånn, men det har jeg ikke , sier Eckhoff til TV2.

Ifølge skiskytteren skal ikke «make love»-utspillene ha ført til særlig med spørsmål, men hun tror det er mange som har lurt på om hun hadde en god juleferie.

– Det er bare gøy å ha det litt morsomt, sier hun.