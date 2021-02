Foreløpig smittefritt alpin-VM: – Vi var spente

Om lag 3.500 mennesker har inntatt Cortina i forbindelse med mesterskapet, og alle må følge et relativt strengt testregime. De samme reglene gjelder for utøvere, støtteapparat og pressen. Alle måtte ta to koronatester før ankomst: en mellom åtte og ti dager før og en mindre enn tre dager før. Disse måtte lastes opp på en digital plattform. En test ved ankomst er også obligatorisk, og deretter må alle gjennom hurtigtest hver tredje dag.

Foreløpig er det ikke meldt om noen positive tester under mesterskapet fra de forskjellige testsentrene i byen. Landslagslege Trond Floberghagen har det medisinske ansvaret for de norske alpinistene, og etter fem dager mener han opplegget fungerer fint.

– Ut fra observasjonene vi har gjort som lag og jeg som lege, synes jeg det faktisk ser ut til å fungere ganske greit. Vi var på forhånd spente med tanke på arrangementet, omfanget og smittesituasjonen generelt i Europa, sier Floberghagen til NTB.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) opplyste onsdag om en positiv koronatest i det østerrikske laget i skiskytter-VM Pokljuka i Slovenia. Også to medieansatte har fått påvist koronasmitte der, men foreløpig er Cortina uten korona.

To tester allerede

– Vi opplevde å ha en ryddig dialog med arrangør, en tydelig protokoll med tanke på testregime, bobler, fravær av publikum og kontaktbegrensende tiltak. Etter å ha vært ute på teststasjonen og i bakken synes jeg alt fungerer veldig bra, fastslår Floberghagen.

Samtlige tilknyttet det norske landslaget har testet seg to ganger allerede. Floberghagen opplyser at det har vært lite venting, og at det har fungert bra. Hver dag må samtlige tilknyttet arrangementet også fylle ut et kort skjema og huke av om man har noen av koronasymptomene.

Hver hurtigtest (antigen) koster 45 euro (465 kroner), og en PCR-test koster 95 euro (985 kroner). Det er en kostnad som skiforbundene selv må dekke. Floberghagen forteller at de gjør sin del av jobben for å unngå smitte, og at herre- og kvinnelaget er oppdelt i kohorter.

– Lite delaktige

– Vi er lite delaktige i arrangementet. Vi lever som vi har gjort ellers i 2020 og 2021. Vi har lite kontakt med andre mennesker og omgivelser. Vi er ikke en del av det offisielle arrangementet – vi er ikke i byen og lever som om vi er i karantene.

Foreløpig er det kun fartslagene som er på plass i Cortina. De har sitt siste renn mandag, og det vil bli en liten overlapp når teknikerne kommer til uken.

Pressen omgås for øvrige andre journalister og fotografer i pressesenteret i Cortina, og som et smitteverntiltak er det blant annet delt ut en «chip» alle må ha på seg som skal vibrere om man er nærmere enn én meter for en annen person.