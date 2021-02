Chelsea vant selv om Rüdiger sprakk nullen med selvmål

Mason Mount og Jorginho (straffe) sørget for 2-1 i bortekampen mot jumbolaget i Premier League, og dermed har Chelsea 10 av 12 mulige poeng på de tre første kampene under sin nye manager.

Laget holdt nullen i de tre første, men den rekken tok slutt i det 55. minutt på Bramall Lane, der vertene trengte ett poeng for å løfte seg bort fra sisteplassen. Oliver McBurnie prøvde å finne spissmakker Oliver Burke med et framspill, men ballen gikk forbi ham til Rüdiger.

Uenig med seg selv om han skulle klarere eller la ballen gå til keeper Edouard Mendy gjorde tyskeren en mellomting, ga ballen en liten dytt og så den rulle forbi utrusende Mendy og inn ved stolpen.

– Fortsatt har ikke motstanderne scoret på oss. Dette gjorde vi selv. Konsentrasjon og kommunikasjon manglet i det øyeblikket. Vi må godta at feil skjer, men jeg er fornøyd med måten vi slo tilbake, sa Tuchel til Sky Sports. Laget er nå bare ett poeng bak Liverpool på den viktige 4.-plassen.

Tross iherdige forsøk fra hjemmelaget ble det ikke flere Sheffield United-mål, og Chelsea halte i land borteseieren. På overtid av overtiden leverte Mendy en kjemperedning på avslutning fra Billy Sharp.

Viktige Werner-bidrag

Sheffield United gikk offensivt til verks fra start, men det var Chelsea som tok ledelsen like før pause. Timo Werner ble spilt fram på venstresiden og slo skrått ut til Mount, som scoret med et velplassert diagonalskudd.

Werner har fått mye kritikk etter å ha gått målløs i 14 strake seriekamper siden han scoret mot nettopp Sheffield United 7. november, men søndag var han sentral ved begge Chelsea-målene. Det var han som skaffet straffesparket Jorginho scoret på.

– I dag var han veldig sterk. Han blir bedre for hver kamp, sa Tuchel om spissen.

Rett etter landsmannens selvmål kom Werner gjennom på et svakt tilbakespill fra Bogle og spilte ballen forbi keeper Ramsdale før han ble felt av ham.

VAR-titting

Dommer Kevin Friend vinket spillet videre, og lagene rakk et angrep hver før dommeren ble kalt til VAR-skjermen. Der så han at det skulle vært straffe, og Jorginho kunne score vinnermålet.

– Det var klar straffe, og jeg ble sjokkert over at det ikke ble dømt med en gang. VAR reddet dommeren, sa Werner til Sky Sports. Han syntes det var greit at han ikke fikk bruke straffesparket til å bryte måltørken.

– I framtiden kan jeg kanskje ta straffer, men nå trenger jeg å score noen vanlige mål først, sa han.

Friend dømte for øvrig straffe for Sheffield United da Chris Basham ble felt av Ben Chilwell tidlig i første omgang, men etter VAR-titting så han at Basham var offside i forspillet.