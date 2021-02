Zidane fikk mareritt-beskjeden: Ramos ute i flere måneder

Real Madrid prøver å berge stumpene av det som så langt har vært en skuffende sesong, men Zinédine Zidane må nå klare seg uten sin kaptein og viktige midtstopper.

«Vår kaptein Sergio Ramos gikk i dag gjennom en vellykket operasjon for en skade på menisken i sitt venstre kne», opplyser Real Madrid i en pressemelding.

Etter at Ramos var tilbake i trening denne uka, hadde Real et håp om å ha ham tilbake på banen snart. Men det endte med operasjon for spanjolen.

Ramos må derfor belage seg på seks til åtte uker på sidelinjen. Han går glipp av begge kampene mot Atalanta i utslagsrundene i Champions League. Dersom Real tar seg videre, kan han rekke kvartfinalene.

Spania-trener Luis Enrique vil også følge nøye med på om Ramos viser form som gjør ham fortjent til en EM-plass.