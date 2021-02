Solskjær foran sin 100. kamp som Premier League-manager: – Jeg er forhåpentlig blitt klokere

Solskjær fikk fredag spørsmål om milepælen på pressekonferansen foran møtet med Joshua Kings nye klubb. Da var ikke nordmannen klar over at tallet blir 100 lørdag.

– Jeg er litt eldre og forhåpentligvis klokere. Og mye gråere på toppen, smilte Solskjær.

– Det jeg har lært er vel at spillet utvikler seg så mye. Du må holde tritt med tempoet i fotballen. Spillerne blir bedre og bedre, de blir bedre trent og mer taktiske. Jeg har nytt det, spesielt det å teste seg selv mot gode trenere og managere.

Solskjærs lag kommer fra en smått utrolig 9-0-seier over Southampton i midtuken. Han er ikke redd for at spillerne hans skal være for høyt på strå mot Everton.

– Det karene tar med seg, er at vi gjorde de riktige tingene. Vi har skapt gode vaner. Jeg tror ikke noen vil ta av, for vi vet jo at de (Southampton) spilte med ti mann hele kampen. Det var mer eller mindre over på 2-0. Så vi har ikke snakket om kampen i det hele tatt. Nå handler alt om Everton, sier nordmannen.