Forbannet og fandenivoldsk Lundby etter skitrøbbelet: – Jeg skal bruke det som motivasjon

Skiene til fire av de norske kvinnehopperne kom ikke med fra Gardermoen da de reiste. For tre av dem har det ordnet seg med reserveski, men ikke for Maren Lundby. Hennes ski landet ifølge SAS i Wien klokken 11.47 fredag, men altså ikke tidsnok til at hun kunne få dem til konkurransen.

Hun ble den eneste norske hopperen som ikke kom seg til start fredag.

– Jeg blir så fandenivoldsk av dette. Jeg har ikke følt at ting har klaffet på en stund, og for hver gang noe sånt skjer, kjenner jeg at det bygger seg noe opp i meg, og det kommer snart til å få utløp i hoppbakken. Det går en f … i meg, sier Lundby til NTB.

Hun sier at hun skal bruke den siste motgangen til å slå tilbake når det gjelder som mest.

– En forbannet Maren trenger ikke å være noe dumt. Det bobler litt her nå, sier Lundby.

Kvandal fikk skiene

Silje Opseth og Thea Minyan Bjørseth fikk heller ikke skiene torsdag, men var med under fredagens trening. Også Anna Odine Strøm blir med i kvalifiseringen.

Eirin Maria Kvandal var den eneste av de norske hopperne som kom til Østerrike med ski og utstyr på plass. Kvandal er klar for kvalifisering og renn senere fredag.

I den norske leiren har de håp om at hoppskiene skal være på plass senere fredag slik at resten av helgen kan forløpe som normalt.

Det ble torsdag rettet kritikk mot innsjekkingen på Gardermoen, som endte med at løperne kom seg på flyet, men at skiene ble stående igjen på Gardermoen.

Beklager

Administrerende direktør Siv Lunde Kolrud i SAS Ground Handling, som hadde ansvaret for innsjekkingen, beklager at skiene til utøverne ikke kom med flyet. Ifølge henne og pressesjef John Eckhoff i SAS skyldtes det en tidligere kansellering og at flyet utøverne skulle være med, var fullt.

– Det var for mye bagasje til alt kunne få plass. Flyet ble fylt i henhold til rutinene, og det er alltid sikkerhet først. Det var derfor ikke mulig å få med skiene, sier Eckhoff til NTB.

Både Kolrud og Eckhoff sier at coronasituasjonen gjør innsjekkingsprosedyrene mye vanskeligere enn normalt, der mannskapet må forholde seg til regler som endrer seg hele tiden.