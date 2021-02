OL-sjef måtte legge seg flat etter påstand om skravlende kvinner

83-åringen avviser imidlertid at han kan komme til å trekke seg som president i OL-arrangørkomiteen, til tross for at uttalelsene hans har skapt oppstyr i Japan.

– Jeg vil beklage mine hensynsløse uttalelser, sier Mori.

Uttalelsene han beklager kom under et digitalt møte i arrangørkomiteen onsdag. Der kritiserte Mori planen om å øke antall kvinnelige styremedlemmer til 40 prosent.

– Styremøter med mange kvinner tar mer tid. Kvinner er konkurransemennesker. Når en hever hånden for å snakke, føler andre tydeligvis at de også må gjøre det. Så alle snakker, sa Mori.

Han viste til sin tid som president for rugbyforbundet i Japan.

– Noen sa til meg at hvis vi øker antallet kvinner, må vi redusere taletiden de får. Hvis ikke stopper de aldri, og det er problematisk, sa Mori.

Uttalelsene er blitt kraftig kritisert. Også av andre ledere i arrangørkomiteen. Det er trolig Mori godt vant til, ettersom han har en fortid som en av Japans mest upopulære statsministre i moderne tid. Som statsminister var han kjent for flere blundere og lave målinger.