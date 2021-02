Verdenseneren om Hovland: – Han har mye spennende på gang

– Viktor er ung i golfsammenheng, men allerede en veldig god spiller. Jeg har ikke spilt så mye med ham, men han synes å være veldig solid. Han har mye spennende på gang, noe som er veldig gøy å se. Han har mange gode år foran seg, sier Dustin Johnson til NTB.

Han er verdensener i golf, har vært nummer én i verden i totalt 115 uker og vunnet to majorturneringer i karrieren. I tillegg har han 27 PGA-tourseirer på CV-en.

Når Hovland får spørsmål om hva han synes om skryten fra Johnson, svarer han først i kjent Hovland-stil:

– Han satt vel på podiet her og følte han måtte si noe snilt om meg, da.

Før han fortsetter, noe mer alvorlig:

– Det er veldig hyggelig og motiverende å høre. Han er jo soleklar nummer én i verden. Jeg har mye respekt for golfspillingen hans og måten han er på. Jeg prøver å lære mye av ham.

Spiller i Saudi-Arabia

– Hva gjør Johnson til verdens beste? Hva har han som ikke du har?

– Han er veldig presis og slår både langt og rett. Han er god med samtlige køller, samtidig som han har få svakheter i spillet sitt. Likevel føler jeg selv at jeg begynner å ta store steg nå. Jeg er mye bedre enn det jeg var på denne tiden i fjor.

Turneringen denne uken er del av europatouren og ikke PGA-touren. Hovedgrunnen til at Hovland er med i Saudi International, er målet om å spille Ryder Cup i Wisconsin i USA til høsten.

For å være kvalifisert til en plass på det europeiske Ryder Cup-laget må man spille fire turneringer på europatouren den sesongen Ryder Cup blir avholdt. Det betyr at Hovland fram til 12. september må spille tre europatourturneringer i tillegg til denne ukens Saudi International.

– Det passet fint å spille denne i Saudi-Arabia. Jeg tar meg fri etter denne helgen, så blir det PGA-turneringer på østkysten fremover.

Ryder Cup?

Hovland håper å komme med på Ryder Cup-laget til Europa. Fortsetter han storspillet, er det nok liten tvil om at han blir med.

– Det har lenge vært en drøm for meg. Jeg satt alltid hjemme da jeg var liten og så på Ryder Cup, så å nå kanskje få spilt det selv, hadde vært utrolig kult. Det er en stor turnering med mye trøkk, og jeg savner det å spille på lag. Det gjorde jeg som junior i Norge og på college i USA.

Hovland synes det har vært god fart på golfeventyret han nå er en del av.

– Det har jo gått veldig fort, denne reisen. Jeg håper samtidig det ikke er slutten, men begynnelsen! Det er ganske sykt å tenke på hvor man var for noen år siden.

Tøft felt

Hovland er en av favorittene til å vinne denne ukens turnering etter meget godt spill i det siste, men får tøff konkurranse av flere store kanoner.

Verdensener Dustin Johnson deltar, det samme gjør Bryson DeChambeau (6 på verdensrankingen). Tyrrell Hatton (10) og forrige helgs vinner Patrick Reed (11).

Joakim Mikkelsen skal kommentere turneringen i Saudi-Arabia. Han sier følgende om Hovlands sjanser:

– Viktor har alltid muligheten til å vinne, men det er samtidig viktig å huske på at det er veldig små marginer i golf, og at vi må justere forventningene våre deretter. Må ikke bli skuffet om han ikke er med oppe i toppen hver gang. Når det er sagt, tillater jeg meg jo å ha høye forhåpninger for uka. Han ble nummer to forrige uke og nummer tre på lignende bane og forhold i Dubai like før jul.