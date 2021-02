Maars Johnsen klar for MLS-lag: – Det føles veldig bra

Det bekreftet klubben på Twitter sent onsdag og spilleren selv til NTB.

– Det føles veldig bra. Det har tatt tid mellom Ulsan og Montréal på grunn av tidssoner og alt, men utenom det har det gått veldig bra. Jeg er veldig glad for å ha signert, sier han til NTB.

Han får selveste Thierry Henry som trener. Den tidligere franske landslagsspissen var en viktig årsak til at han valgte den canadiske MLS-klubben, forteller nordmannen.

– Det at Thierry er trener hadde stor påvirkning på valget mitt. Å ha en tidligere spiss som Thierry som kan hjelpe meg hver dag fremover betyr veldig mye for meg. Jeg vil stabilisere meg her og spille mye.

– Det ble ikke fullt så mye spilletid som jeg ville i Ulsan, men jeg er likevel fornøyd med hva jeg gjorde der. Jeg gleder meg til å spille mer nå.

Mer landslag?

Maars Johnsen har scoret fem mål på 16 A-landskamper for Norge, men hans foreløpige siste kamp kom 15. oktober 2019. Da var han på lån i Rosenborg. I løpet av tiden i sørkoreanske Ulsan ble det null kamper med flagget på brystet

– Det blir deilig å komme til en liga og et land der folk kan følge med. Nå er jeg tilbake på kartet, etter å ha vært lite snakket om en stund. Jeg skal vise folk hva jeg kan, så får vi se hva som skjer med landslaget. De norske spissene har gjort det bra i det siste.

Han og samboeren venter en sønn i starten av april.

– Det passet fint å flytte hit med tanke på at vi får en sønn om ikke altfor lenge. Jeg gleder meg virkelig til å slå meg til ro i Montreal.

Ulsan og Rosenborg

– Vi er veldig fornøyde med anskaffelsen av en så erfaren spiller med spill fra Europa og Asia. Bjørn er en stor og veldig mobil spiss. Han har vist sin evne til å score mål i alle klubber han har spilt for tidligere, sier CF Montréal-trener Olivier Renard.

Maars Johnsen kommer fra den sørkoreanske klubben Ulsan, der han var med på å vinne den asiatiske mesterligaen like før jul. Persepolis fra Iran ble da slått 2–1 i finalen. Totalt ble det elleve mål og to målgivende på 31 kamper for Ulsan.

Høsten 2019 var landslagsspissen innom Rosenborg. Der scoret han seks mål på 16 kamper.

Flere kjente

Flere kjente spillere har vært innom Club de Foot Montréal, tidligere kjent under navnet Montreal Impact. Chelsea-legenden Didier Drogba og den italienske VM-vinneren Alessandro Nesta er blant profilene som har vært i klubben.

Canadierne ble nummer ni i MLS' østre avdeling sist sesong og røk ut i sluttspillet.

Noen dager senere tapte laget på bortemål i kvartfinalen av Concacafs mesterliga. Der ble Olimpia fra Honduras for sterke.